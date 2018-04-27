محلّق بالمظلّة يروي لحظات صراعه مع نسر في السماء

خلال طيرانه في القسم السويسري من جبال الألب، تعرض ماتيو ثيونر لهجوم من قبل نسر. هذا ما كتبه الرياضي على صفحته الشخصية في فيسبوك.

وقال ثيونر إنه بينما كان يطير بالقرب من مدينة بيكس الصغيرة، هاجمه نسر من الخلف، وكاد أن يطلق مظلة الطوارئ التي يحملها في حقيبة خاصة على ظهره.