محلّق بالمظلّة يروي لحظات صراعه مع نسر في السماء

خلال طيرانه في القسم السويسري من جبال الألب، تعرض ماتيو ثيونر لهجوم من قبل نسر. هذا ما كتبه الرياضي على صفحته الشخصية في فيسبوك.
وقال ثيونر إنه بينما كان يطير بالقرب من مدينة بيكس الصغيرة، هاجمه نسر من الخلف، وكاد أن يطلق مظلة الطوارئ التي يحملها في حقيبة خاصة على ظهره.
وانفصل الطير الجارح عن الحقيبة مرّة أولى، ثم هاجم ثيونر مجدداً بعد أن غرز مخالبه في يده اليمنى. في تلك اللحظة، يقول المظلّي "لم يكن بوسعي إلا الصراخ وتحريك ذراعيْ آملاً في ابتعاد الطير عنه".
وبعد وقت مستقطع، نفّذ الطير الجارح هجومه الثالث، ما أدى إلى إصابة ثيونر بجروح في يده اليسرى وظهره وكتفه. وأضاف الرياضي أنه كان يحاول التركيز على "مظلته الشراعية" كي لا يفقد السيطرة عليها وأنه شعر بوزن الطائر الثقيل على ساعدِهِ غير مرة.
وفي حديث له مع يورونيوز، قدَّر ثيونر مدّة هجوم الطائر بأربع أو خمس دقائق وتمكن بعد ذلك من أن يحطّ بسلام على الأرض.
كما أشار ثيونر إلى حالة الخوف التي اعترته بعد رحيل الطائر: "لم أعرف إذا ما كان سيهاجمني مرة رابعة، حتى أني عندما هبطت على الأرض لمحت طائراً في الجوّ وهذا الأمر أخافني كثيراً".
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لاحقاً تمّ نقل ثيونر إلى المستشفى حيث تلقى العلاج لجروحه التي بلغ عمقها خمسة سنتيمترات.
وفي محاولة لإدراك تصرف الطير الجارح العدائي، قدّر بعض الخبراء أنه كان يحمي عشّه الذي من الممكن أنه يحتوي على صغاره، خصوصاً وأننا في بداية فصل الربيع.