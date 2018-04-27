إيمري يغادر باريس سان جيرمان

أعلن مدرب فريق نادي سان جيرمان لكرة القدم أوناي إيمري اليوم الجمعة، عن نيته مغادرة النادي الفرنسي مع انتهاء مدة عقده في نهاية الموسم الحالي، بعد إخفاقه في إحراز مركز متقدم في دوري الأبطال.

وبدأ إيمري تدريب النادي الباريسي في يونيو حزيران من العام 2016 خلفا للمدرب المقال لوران بلان ولا يزال يملك فرصة الجمع بين الألقاب المحلية الثلاثة في فرنسا.