تم العثور على مقبرة جماعية في منطقة كاسابو خارج العاصمة الرواندية كيغالي، حيث جمع رفات أكثر من 2000 شخص بحسب السلطات الرواندية التي فتحت تحقيقا في الأمر، وذلك بعد مرور نحو ربع قرن على عمليات الإبادة التي شهدتها البلاد.
العثور على رفات أكثر من 2000 شخص أبيدوا في رواندا
العثور على رفات أكثر من 2000 شخص أبيدوا في رواندا
ووصف اكتشاف المقبرة الجديدة بأنه الأكبر من نوعه منذ وقت طويل في البلد الواقع شرقي إفريقيا، والذي ما زال يحاول استعادة عافيته من حقبة 1994 التي أعمل خلالها القتل، بحق أكثر من 800 ألف شخص.
وأعرب بعض الروانديين عن صدمتهم، وقد روعوا من بقاء أهالي كاسابو صامتين لسنوات طويلة بشأن قتل أولئك الأشخاص.
ويأتي اكتشاف المقبرة قبيل أيام من إحياء رواندا الذكرى 24 لأعمال القتل الجماعي، التي طالت عرقية التوتسي والمعتدلين من عرقية الهوتو.
ويقول ناجون من أعمال الإبادة تلك إن حاجزا على الطريق تم إحداثه، على بعد بضعة أمتار من المقبرة الجماعية، خلال عمليات الإبادة.
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