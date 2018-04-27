مقتل سبعة تلاميذ صينيين بعد انتهاء دوامهم الدراسي

قتل شخص، اليوم الجمعة، سبعة تلاميذ صينيين وجرح اثنيْ عشر آخرين كانوا في طريقهم إلى بيوتهم بعد انتهاء الحصص الدراسية. ونجحت الشرطة الصينية في اعتقال مشتبه به على الفور، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية شينخوا.
ووقع الهجوم في محافظة ميجي التابعة لولاية شانشي، في وسط البلاد.
وقالت الوكالة نفسها إن المشتبه به قد تمّت قيادته إلى مركز الاعتقال لكنها لم تعطِ أيّة معلومات إضافية.
وعرضت صحف محلية صينية صوراً لأطفال ممددين على الأرض ومضرجين بالدماء، كما انتشر فيديو على الإنترنت يظهر عناصرَ من الشرطة يلقون القبض على المشتبه به.
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وتعدّ جرائم القتل نادرة في الصين مقارنة بمناطق أخرى من العالم، خصوصاً في المدن الكبرى حيث الأمن مشدد، ولكن البلاد شهدت موجة من الهجومات في السنوات الأخيرة، وتمّ استعمال الفؤوس والسكاكين في معظمها، إذ أن سوق الأسلحة النارية مضبوط في الصين.
في شباط / فبراير من العام الماضي قام رجل بقتل امرأة وجرح اثنيْ عشرَ شخصاً في هجوم بداخل مركز تجاري مكتظ بالسكان في العاصمة بكين.
وتقول الشرطة غالباً إن منفذي عمليات الهجوم هذه "مختلون عقلياً".