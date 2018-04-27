بالصور: سبعُ مصافحات تاريخية بين زعماء العالم

صافح رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ-أون ، نظيره الجنوبي ، مون جاي-إن، في لقاء وصفته دوائر القرار العالمية والصحافة بالتاريخي. ولكن "مصافحة" اليوم بين "العدوين" لم تكن الوحيدة في التاريخ السياسي الحديث.

1- رونالد ريغان ومخائيل غورباتشيوف

في العام 1985 تمّ أوّل لقاء بين الرئيس الأميركي رونالد ريغن والقائد السوفياتي مخائيل غورباتشيوف في التاسع عشر من تشرين الثاني / نوفمبر. والتقى الزعيمان في جنيف في سويسرا وقاما بمحادثات حول العلاقات الدبلوماسية الدولية بين قطبيْ العالم (آنذاك) وحول سباق التسلح بينهما.

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2 - أندرياس بَباندريو وتورغوت أوزال

قبل هذه المصافحة كانت العلاقات بين تركيا واليونان سيئة جداً حيث تواجهت الدولتان، عسكرياً، أربع مرات عبر التاريخ. وعندما تصافح رئيس الوزارء التركي، تورغوت أوزال، مع نظيره اليوناني، أندرياس بباندريو، على هامش المنتدى الأوروبي الاقتصادي، تحسنت العلاقات التركية-اليونانية إلى حدّ ما، غير أنّ هذا التحسن لم يأتِ على قدر التوقعات.

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3 – إسحاق رابين وياسر عرفات

تحت إشراف الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، تصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحاق رابين، مع الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات. خلال ذلك اللقاء التاريخي تمّ التوقيع على اتفاقية السلام في البيت الأبيض في الثالث عشر من أيلول / سبتمبر من العام 1993.

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4 - نِيلسون مانديلا وفريديريك فيلم دو كليرك

بعد مرور 46 عاماً من تفشي التمييز العنصر في جنوب أفريقيا، تمّ انتخاب نيلسون مانديلا، كأول رئيس أسود، للجمهورية في العام 1994. وتصافح الرئيس المنتخب مع الرئيس المنتهية ولايته، فريديريك فيلم دو كليرك، في مدينة بريتوريا في العاشر من أيار / مايو من العام 1994.

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5 – الملكة إليزابيث الثانية ومارتن ماكغينيس

لقدّ أدّت الحرب في إيرلندا إلى موت الآلاف، بمن فيهم أحد أقرباء الملكة البريطانية. ولذا، فإن المصافحة التي تمّت بين الملكة ومارتن ماكغينيس، نائب رئيس الوزراء الإيرلندي – والقائد السابق للجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA) - كانت تاريخية. حصل ذلك في السابع والعشرين من حزيران / يونيو من العام 2012.

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6 – راؤول كاسترو وباراك أوباما

كان هناك بين كوبا والولايات المتحدة الأميركية حرب وصواريخ نووية. "غزو خليج الخنازير"، الصواريخ النووية السوفياتية التي نصبها نيكيتا خروتشوف في ستينيات القرن الماضي على الجزيرة، وغيرهما من الأحداث التي جعلت من كوبا العدوّ اللدود للبيت الأبيض. غير أن الرئيس الأميركي باراك أوباما صافح الرئيس الكوبي راؤول كاسترو خلال جنازة نيلسون مانديلا. المصافحة الأولى فتحت الباب أمام زيارات رسيمة قام بها أوباما إلى كوبا، وبالتالي إلى سلسلة من المصافحات بين الرئيسين.

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7 – إيمانويل ماكرون ودونالد ترامب

يعرف الجميع تقريباً طريقة المصافحة التي يفضلها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. مصافحات طويلة، فيها يشدّ بقوة على يد الذي يصافحه. في العام الماضي، قبل اجتماع منظمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل في الخامس والعشرين من أيار / مايو 2017، قلب ماكرون الطاولة على ترامب، إذ تمسّك الرئيس الفرنسي بالأميركي، ومنعه من نزع يده. ولمّا سئل ماكرون عن سبب مصافحته الطويلة، قال "المصافحة استعراض متعمّد للقوة أيضاً. يجب أن نظهر (من خلال المصافحات) أننا لا نقدم تنازلات، ولا حتى تنازلات رمزية، وأننا لا نفرّط بأي شيء".