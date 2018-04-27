اختتام مناورات "الأسد الإفريقي" التي غابت عنها الجزائر

عاش جنوب المغرب لأكثر من أسبوع مناورات "الأسد الإفريقي 2018" المشتركة التي شاركت فيها وحدات عسكرية من 15 دولة من أوروبا وإفريقيا إلى جانب القوات الأمريكية.
وشملت المناورات العسكرية تدريبات للقوات العسكرية والخاصة المختلطة على التدخل السريع والسيطرة على الأوضاع خلال التهديدات والاعتداءات المسلحة.
وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن المناورات ضمت تدريبات أرضية وجوية ومحمولة جوا ومحاكاة تكتيكية بالإضافة إلى دورات تكوينية في أنشطة القيادة وتدريبات حول عمليات مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة.
إقرأ أيضا على يورونيوز:
اجتماع قادة عسكريين من 22 دولة على هامش مناورات "الأسد المتأهب" في الأردن
لماذا تم إخفاء مشاركة إسرائيل في مناورات عسكرية مع الإمارات وأمريكا؟!
وتهدف مناورات "الأسد الإفريقي 2018" والمناورة الجوية-البحرية "لايثنينغ هاندشايك" إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب ما بين مختلف قوات الدول المشاركة.
مناورات الأسد الإفريقي بدأت لأول مرة في العام 2007.
وتغيب الجزائر الجارة عن هذه المناورات العسكرية بسبب الخلاف القائم بين الجزائر والرباط منذ عقود بسبب ملف الصحراء الغربية وبعض التوترات الديبلوماسية التي تسببت في غلق الحدود البرية ما بين البلدين في العام 1994.