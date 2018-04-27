بريطانيا تحقق في علاقة محتملة بالإرهاب لحادث سيارة خارج مسجد

قالت الشرطة البريطانية إنها تحقق فيما إذا كانت هناك صلة بالإرهاب لحادث وقع خارج مسجد في مدينة برمنغهام يوم الجمعة صدمت فيه سيارة شابين في العشرينات من العمر.
وقالت شرطة وست ميدلاندس في بيان إن تقارير ذكرت أن أحد الرجلين أصيب في الرأس وأن الآخر كان يمشي مصابا.
ولم تتوقف السيارة بعد الحادث.
وقال مفتش الشرطة جريج إيفانز "في الوقت الحالي لم نستبعد احتمال أن يكون لهذا علاقة بالإرهاب، لكننا منفتحون على جميع الاحتمالات إلى أن نجري مزيدا من التحقيقات".
وأضاف "التحقيق في مرحلة أولية، وما زلنا نسعى للتحقق مما حدث بالضبط".
ووقع الحادث في منطقة أستون في برمنغهام بعد ظهر الجمعة.
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