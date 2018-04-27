اجتاحت الفيضانات عديد المدن الأردنية، إثر أمطار غزيرة تهاطلت يوم الخميس. وأظهرت مشاهد فيديو بثت على الانترنت سيارات وهي تطفو فوق مياه الفيضان في مدينة الزرقاء، شرقي العاصمة الأردنية عمان. وكان تم إجلاء مئات الأشخاص من منازلهم، فيما لم تسجل تقارير حجم الخسائر.
أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات جارفة في الأردن
أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات جارفة في الأردن
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وبحسب صحيفة الغد الأردني فإن الطرق في المملكة أغلقت، بسبب ارتفاع منسوب مياه الفيضان أو الانهيارات، وتعذر كذلك تزويد مدن بمياه الشرب في مدن مثل العاصمة عمان والزرقاء ومادبا.
وما تزال حركة السير بحسب مديرية الأمن العام تقول الصحيفة، تتطلب حذر المواطنين الأردنيين خلال مسيرهم. ووضعت السلطات رقما موحدا للاتصال الهاتفي (911)، لمن احتاج طلب المساعدة أو الإبلاغ عن حالات تتطلب التدخل.
وقد نشر أفراد على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من مدن أردنية أخرى، تصور السيول الهائلة وهي تجرف معها السيارات، وكل ما اعترض سبيلها.
وعلقت صحف أردنية مثل الغد الأردني، بأن الفيضانات الأخيرة تذكر الأردنية بفيضانات جارفة ضربت مدينة معان جنوبي المملكة خلال سنة 1966، ولكنها كانت فيضانات كارثية، خلفت حينها عشرات الضحايا بين موتى ومفقودين.