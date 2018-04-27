بالفيديو: أبرز مشاهد "بدون تعليق" لهذا الأسبوع من أوروبا والعالم
في كتالونيا خيّم الوضع السياسي على الاحتفال بالعيد السنوي للقدّيس "خوردي"، شفيع الإقليم، إذ استبدل الكتالونيون الوردة الحمراء التي عادة ما ترمز إلى هذه المناسبة، بالوردة الصفراء، تعبيراً عن احتجاجهم على اعتقال زعماء الإقليم من قبل الدولة الإسبانية.
أما في كابول العاصمة الأفغانية، نظم نشطاء وقفة احتجاجية أضاءوا فيها الشموع لتذكر ضحايا تفجير انتحاري وقع في الثاني والعشرين من نيسان / أبريل خارج مركز تسجيل الناخبين، وأسفر عن مقتل 57 شخصاً على الأقل.
بريطانيّاً، احتفلت العائلة الملكية وقرعت أجراس كنيسة وستمنستر كما أطلقت المدفعية الملكية 62 طلقة ترحيباً بالمولود الملكي الجديد لويس أرثر شارل.
وفيما عمّت الاحتفالات الملكية بريطانيا، لا يزال البحر الأبيض المتوسط يشهد على مآسي المهاجرين، إذ نشرت قوات حرس الحدود الإيطالية لقطات حية لعملية إنقاذ 63 مهاجراً غير شرعي كادوا أن يلقوا حتفهم بعرض البحر المتوسط يوم الاثنين الماضي.
في سياق آخر، سجل بول روبنسون رقماً قياسياً جديداً في "سباق الميل" (1.61 كيلومتر) في القطب الشمالي. واجتاز العداء الإيرلندي المسافة في أربع دقائق وخمسين ثانية وذلك في درجة حرارة متدنية بلغت حد الثلاثين درجة مئوية تحت الصفر.