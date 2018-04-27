أضرم شاب النار في فتاة لم تتجاوز سن ال22 عاما بعدما رفضت الارتباط به. لم تذكر شرطة بيرو ما إذا كان الشاب على علاقة سابقة بالفتاة أم لا، ولكن رجحت التحقيقات أنه لم يكن يعرفها مسبقا. الحادثة وقعت يوم قررت "إرفي لست أغريدا" الصعود إلى حافلة للعودة إلى منزلها. اقترب منها كارلوس خافيه والبا حاملا في يده وعاء عادة ما يستخدم في تخزين ونقل المواد القابلة للاشتعال.
شاهد: أضرم في جسدها النار بسبب رفضها الارتباط به في بيرو
شاهد: أضرم في جسدها النار بسبب رفضها الارتباط به في بيرو
وذكرت شرطة بيرو أن المتهم غازل الفتاة أمام ركاب الحافلة فأجابته الفتاة بأنها غير مهتمة بهذه الأمور فسكب "والبا" الغاز عليها وألقى بعود ثقاب فاشتعل جسد الفتاة وخمسة ركاب آخرين.
أحرقت النار نحو 60% من جسد الفتاة وقام سائق الحافلة باستخدام طفاية الحريق واقتاد الركاب إلى أقرب مستشفى. وأوقفت الشرطة المتهم وأوضعته قيد التحقيق.