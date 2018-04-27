ترامب: يهدد من يدعم ترشح المغرب لإستضافة مونديال 2026

في خطوة جديدة تلوح بالمواجهة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يؤيد ترشح إتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026على حساب المغرب الذي تقدم بترشحه وحظي بدعم من دول أفريقية وآسيوية وأوروبية.
وكتب ترامب في تدوينة على "تويتر" الجمعة ان الدول التي تدعم ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 تشكل مجموعة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، متسائلا "لماذا ندعم تلك الدول مادامت لا تدعمنا".
وأضاف ترامب في تدوينته: "إنه لأمر مخجل أن يعارضوا عرض الولايات المتحدة، بما في ذلك في الأمم المتحدة".
هذا ويتنافس المغرب مع أمريكا وكندا والمكسيك الذين تقدموا بعرض لتنظيم كأس العالم عام 2026، حيث من المنتظر أن يتم اختيار الفائز في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا المقرر عقده في13 يونيو/ حزيران المقبل في العاصمة الروسية موسكو.
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وبحسب خبراء في مجال الرياضة يحظى ترشح المغرب بحظوظ كبيرة للفوز بشرف تنظيم هذا العرس الرياضي العالمي خاصة وانه تحصل على دعم قوي من الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط وبعض الدول الفرنسية بما فيها فرنسا.
هذا وسبق وأن أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغرايي مساندة باريس لترشح المغرب، كما أعلنت روسيا التي تستضيف مونديال 2018 دعمها للمغرب، كذلك.
سياسة التهديد هذه سبق وأن استخدمها ترامب تجاه الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرار نقل السفارة الامريكية في إسرائيل إلى القدس.