تعليق قضية رفعتها ممثلة إباحية ضد محامي ترامب

أمر القاضي الاتحادي المكلف بالقضية التي رفعتها ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية ستورمي دانيالز ضد مايكل كوهين المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق القضية 90 يوما قائلا إن الحقوق الدستورية لكوهين قد تتعرض لخطر إذا استمرت القضية في الوقت الذي يخضع فيه لتحقيق جنائي.
وقال جيمس أوتيرو رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية في قراره إن "المحكمة ترى أن هناك تداخلا كبيرا فعليا محتملا بين الإجراءات المدنية والجنائية وهو ما سيؤثر بشدة على حقوق السيد كوهين وفقا للتعديل الخامس" مشيرا إلى الحماية التي يوفرها الدستور ضد التجريم الذاتي.