راكبة تقاضي شركة ساوث وست إيرلاينز بسبب انفجار محرك طائرتها

رفعت امرأة كانت على متن رحلة الطائرة رقم 1380 التي انفجر أحد محركاتها دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد الشركة ساوث وست إيرلاينز المسيرة للرحلة. وتتعلق القضية بمعاناة الراكبة ليليا تشافيز من اضطراب ما بعد الصدمة وقلق واكتئاب وإصابات شخصية أخرى.
وانفجر محرك طائرة تابعة لشركة ساوث وست إيرلاينز الأمريكية الأسبوع الماضي خلال الرحلة التي كانت تقوم بها من نيويورك إلى دالاس وأدى إلى مقتل راكبة من بين 149 مسافرا كانوا على متن الرحلة.
وتخضع شركة ساوث وست التي تتخذ من مدينة دالاس مقرا لها لتدقيق مكثف منذ انفجار محرك طائرتها البوينغ 737-700 خلال رحلتها في 17 ابريل/ نيسان مما أدى إلى تحطم إحدى نوافد الطائرة وتطاير شظايا.
ولقيت الراكبة جينيفر ريوردان حتفها وكانت ضمن 149 شخصا على متن الطائرة. وأثار الحادث مخاوف بشأن سلامة المحركات المماثلة.
ويجري منظمون داخل الهيئة القومية لسلامة النقل تحقيقا في الحادث.
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وقالت ساوث وست الجمعة "تركيزنا مازال على العمل مع الهيئة القومية لسلامة النقل لدعم تحقيقها"، مضيفة "لا يمكننا التعليق على أي دعوى قضائية وشيكة فسلامة وأمن موظفينا وعملائنا هي أهم أولوياتنا دائما".
وأوردت الدعوى أيضا أسماء شركات سافران الفرنسية وجنرال إليكتريك أفييشن وسي.إف.إم انترناشيونال وهي الشركات التي وراء المحرك الذي انفجر.
وتقول الدعوى أن شركة ساوث وست وشركات تصنيع المحرك "قدمت الأرباح والأعمال" على سلامة الركاب واستمرت في تشغيل المحرك "حتى في الوقت الذي كان هناك فيه تأكيد بوجود وضع غير آمن".