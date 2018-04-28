سيدة فرنسا الأولى تكشف أسرارا جديدة عن ميلانيا ترامب

كشفت سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون عن حقائق مذهلة تعيشها "صديقتها" ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى في البيت الأبيض. بريجيت ماكرون التي تحدثت إلى إذاعة أر تي أل الفرنسية عن علاقتها بميلانيا ترامب قالت إن سيدة أمريكا الأولى تشكو الوحدة والعزلة لأنها مقيدة وشبه محبوسة في البيت الأبيض الأمريكي حيث تقيم.
وأضافت بريجيت ماكرون البالغة من العمر 65 عاما بعد عودتها من واشنطن حيث كانت تقوم مع زوجها بزيارة رسمية ان "ميلانيا ترامب لا تستطيع حتى فتح نوافذ منزلها في البيت الأبيض أو الخروج من دون علم أفراد الأمن السري وذلك بسبب حساسية موضعها كسيدة أمريكا الأولى".
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وقارنت سيدة فرنسا الأولى وضعها بوضع ميلانيا وقالت إنها لا تعرف نفس المشاكل لأنها أكثر حرية في باريس فهي تخرج حين تريد ولا تشعر بأنها وحيدة.
بريجيت ماكرون لم تتوقف عند هذا الحد في تصريحاتها وكشفت عن انزعاج ميلانيا ترامب من كونها غير حرة كذلك في تصرفاتها وتقول بريجيت "بالرغم من ان ميلانيا طريفة ومرحة وذكية إلا أن بروتوكول البيت الأبيض يمنعها من الظهور على طبيعتها وهذا يزعجها كثيرا."
وبشأن حياتها في قصر الإليزيه وكونها سيدة فرنسا الأولى منذ سنة قالت بريجيت ماكرون "أعيش على طبيعتي.. ولا أعتبر نفسي زوجة رئيس وفيما يتعلق بما يجب القيام به أثناء الزيارات الرسمية فتشير "هناك ملصق صغير على الأرض، لذا أقف حيث يطلب منى الوقوف".