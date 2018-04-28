شاهد: متاهة عملاقة من زهور الكانولا في مقاطعة الكارثة النووية باليابان
في محافظة فوكوشيما افتتحت متاهة عملاقة للعائلات والأطفال من أزهار الكانولا التي بدأت في الانفتاح. المنطقة التي دمرها زلزال قوي في العام 2011 استرجعت أراضيها وزرعتها. وحاولت السلطات في المدينة الجمع بين فوائد الزراعة وإسعاد الأطفال من خلال هذه المتاهة العملاقة.
إقبال كبير شهده هذا النشاط قبيل فترة العطلة الموسمية في الأسبوع الذهبي. تاكايوكي أوينو هو منظم المشروع، فقد 4 من أفراد أسرته خلال التسونامي.
وقال أوينو إنه بعد وقوع الكارثة، لم يكن بمقدور السكان إلا البكاء والحزن. زهور الكانولا بدت جميلة جدا ونالت إعجاب الأطفال.