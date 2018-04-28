أعلنت غواتيمالا عن وفاة رئيسها السابق ألفارو أرزو عن عمر ناهز 72 عاما إثر إصابته بنوبة قلبية بينما كان يلعب الغولف وفارق الحياة في المستشفى الجمعة.
وفاة رئيس غواتيمالا السابق ألفارو أرزو عن عمر ناهز 72 عاما
وفاة رئيس غواتيمالا السابق ألفارو أرزو عن عمر ناهز 72 عاما
وكان أرزو واحدا من الساسة أصحاب النفوذ في غواتيمالا كما كان رئيسا لبلدية العاصمة غواتيمالا سيتي منذ عام 2004 لكن اسمه أضيف العام الماضي إلى قائمة طويلة تضم أسماء سياسيين يخضعون للتحقيق بسبب مزاعم فساد.
وقال رئيس غواتيمالا جيمي موراليس في تغريدة على تويتر "فقدت غواتيمالا رجلا عظيما كرس حياته للخدمة".
وتولى ارزو الرئاسة في الفترة من 1996 إلى عام 2000 وأشرف على توقيع اتفاقيات سلام في 1996 لإنهاء حرب أهلية استمرت 36 عاما وأصبح بسببها نحو 250 ألف شخص بين قتيل ومفقود.
وفي العام الماضي اتهم النائب العام وهيئة تابعة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ارزو بإصدار كشوف رواتب زائفة واستغلال المال العام في حملته الانتخابية للفوز بفترة رئاسة ثانية عام 2015.