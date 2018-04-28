قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون إن جماعة الحوثي أطلقت ثمانية صواريخ باليستية على منطقة جازان بجنوب السعودية يوم السبت.
الحوثيون يستهدف جنوب السعودية بدفعة جديدة من الصواريخ الباليستية
الحوثيون يستهدف جنوب السعودية بدفعة جديدة من الصواريخ الباليستية
وأضافت "القوة الصاروخية استهدفت بثمانية صواريخ باليستية نوع بدر1 أهدافا اقتصادية وحيوية" بمنطقة جازان.
ونقلت قناة العربية التلفزيونية الفضائية عن وزارة الدفاع السعودية قولها إنه تم اعتراض أربعة صواريخ كانت متجهة إلى المنطقة.
وشيع الحوثيون السبت صالح الصماد رئيس المجلس السياسي للحوثيين في اليمن الذي قتل في غارة جوية سعودية في محافظة الحديدة.
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