قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون إن جماعة الحوثي أطلقت ثمانية صواريخ باليستية على منطقة جازان بجنوب السعودية يوم السبت.
الحوثيون يستهدفون جنوب السعودية بدفعة جديدة من الصواريخ الباليستية
الحوثيون يستهدفون جنوب السعودية بدفعة جديدة من الصواريخ الباليستية
وأضافت "القوة الصاروخية استهدفت بثمانية صواريخ باليستية نوع بدر1 أهدافا اقتصادية وحيوية" بمنطقة جازان.
إنه تم اعتراض أربعة صواريخ كانت متجهة إلى المنطقة.
هذا وصرح المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية العقيد تركي المالكي إنه تم اعتراض أربعة صواريخ كانت متجهة إلى المنطقة.
وشيع الحوثيون السبت صالح الصماد رئيس المجلس السياسي للحوثيين في اليمن الذي قتل في غارة جوية سعودية في محافظة الحديدة.
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