امتدت طوابير طويلة يوم الجمعة أمام مطاعم في العاصمة الكورية الجنوبية تقدم شرائط النودلز البادرة على طريقة بيونغ يانغ بعدما لعب هذا الطبق دورا مهما في القمة التاريخية بين زعيمي البلدين.
كيم يتخلى عن النووي ويلجأ للنودلز لغزو كوريا الجنوبية
كيم يتخلى عن النووي ويلجأ للنودلز لغزو كوريا الجنوبية
وأحضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كمية من النودلز من أجل مأدبة عشاء تقام على شرفه يوم الجمعة بناء على طلب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.
وقال كيم في تصريحاته في بداية القمة "بذلنا جهدا لإحضار ناينغميون بيونغ يانغ من بيونغ يانغ إلى هنا".
وذكر كيم وهو يكتم ضحكته "لذا نتمنى أن يستمتع السيد الرئيس بطبق ناينغميون بيونغ يانغ قادم من بعيد.. ولو كنت أعتقد أنه لا يجب علي أن أقول ‘من بعيد‘".
ويصنع طبق ناينغميون من شرائط نودلز في مرق اللحم البارد تعلوها شرائح اللحم البقري والفجل المخلل وشرائح الخيار ونصف بيضة مسلوقة.
وطلب مون أن يكون الطبق ضمن قائمة العشاء وسأل كيم إن كان بوسعه أن يجلب وجبة جاهزة من مطعم أوكريو جوان الشهير في بيونغ يانغ.
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وقال مكتب مون إن مسؤولي كوريا الشمالية رحبوا بالطلب وأضاف أن الشمال أرسل طباخا من المطعم لإعداد الطبق.
وانبهر الكوريون الجنوبيون بالطبق وبحلول منتصف يوم الجمعة تصدر طبق ناينغميون بيونغ يانغ قائمة الموضوعات الرائجة على تويتر باللغة الكورية بينما زاد طول الطوابير أمام المطاعم المتخصصة في هذا الطبق مثل مطعم إيولميلداي في منطقة فقيرة من سول.
وقال كيم وون-سيوك وهو زبون دائم للمطعم "هذا هو أطول طابور رأيته على الإطلاق" مشيرا إلى طابور من الزبائن كان يمتد 40 مترا قبل الظهيرة تقريبا.
المصدر: رويترز