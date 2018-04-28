قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم السبت إن تصريحات بعض زعماء الفصائل المعارضة لبشار الأسد تضر بمحاولات إحياء محادثات جنيف بشأن إحلال السلام في سوريا.
لافروف يتهم المعارضة السورية بعرقلة جهود إحياء محادثات جنيف
لافروف يتهم المعارضة السورية بعرقلة جهود إحياء محادثات جنيف
وأضاف لافروف أنه لا يمكن أن يملي أحد الأطراف أيه شروط مسبقة على الآخرين من أجل المشاركة بالمحادثات حال عقدها.
وجاءت تصريحات لافروف خلال القمة الروسية – التركية – الإيرانية المنعقدة بموسكو، حيث قال إن الدول الثلاث شددت على أهمية استمرار مساعي السلام بسوريا على الرغم من قيام الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بقصف مواقع لجيش الرئيس بشار الأسد في أعقاب الهجوم الكيماوي على مدينة دوما.
وقال لافروف إن على روسيا وتركيا وإيران مساعدة الحكومة السورية في القضاء على الإرهابيين.
الحل العسكري في سوريا غير قانوني
من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم السبت إن أي حل عسكري في سوريا سيكون غير قانوني وغير مستدام.
وأضاف الوزير أن بإمكان الدول الثلاث العمل معا لمساعدة الشعب السوري وأن هناك حاجة لدفعة جديدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي.
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