ليفربول يتعثر أمام ستوك بتعادل سلبي

ربما يستمر الصراع على مراكز المربع الذهبي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم حتى الجولة الأخيرة بعدما تعادل ليفربول بدون أهداف يوم السبت مع ضيفه ستوك سيتي الذي ربما لا تكفيه نقطة التعادل للنجاة من الهبوط.

ومع خروج ليفربول لمواجهة تشيلسي الذي يتأخر عنه بتسع نقاط وتتبقى له مباراتان، ربما يكون على فريق المدرب يورجن كلوب الفوز على برايتون آند هوف البيون يوم 13 مايو آيار والاعتماد على فارق الأهداف الكبير لصالحه ليتأهل لدوري أبطال اوروبا لو فشل في الفوز بلقب البطولة هذا الموسم.

وكانت المباراة بين طرفين متناقضين أحدهما هو الوحيد الذي لم يخسر على أرضه بين فرق أول أربع درجات في انجلترا والآخر صاحب أسوأ سجل خارج ملعبه.

وافتقر ليفربول، الذي أجرى خمسة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي انتصرت 5-2 على روما في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال باستاد انفيلد، لقوته المعتادة وحتى محمد صلاح أهدر فرصة متطابقة تقريبا لتلك التي هز منها الشباك الأسبوع الماضي ضد روما.

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كما أضاع ترينت الكسندر-أرنولد، الذي استبدل في وقت لاحق بسبب الإصابة، فرصة من مدى قريب بينما ألغى الحكم هدفا سجله داني إنجز بداعي التسلل.

ولم يسدد ليفربول سوى مرتين على المرمى رغم استحواذه على الكرة بنسبة 72 بالمئة وكانت المرة الأولى منذ 26 ديسمبر كانون الأول التي يفشل فيها صلاح، الذي سجل 43 هدفا هذا الموسم، في هز الشباك في مباراة يشارك فيها في التشكيلة الأساسية على ملعبه.

وفي نهاية مثيرة للمباراة حًرم ليفربول من ركلة جزاء عندما لمس ايريك بيترز الكرة بيده داخل منطقة الجزاء وكاد رايان شوكروس أن يخطف أول فوز لستوك في استاد انفيلد في الدوري.

ووصف جوردان هندرسون قائد ليفربول لمسة اليد بأنها "ركلة جزاء واضحة".

وأضاف قائد ليفربول الذي أكد أنه سيكون جاهزا لمباراة الإياب ضد روما يوم الأربعاء القادم رغم إصابته بركلة في ربلة الساق في الشوط الأول "بالنسبة لي هذا قرار سيء من الحكم والحكم المساعد كلفنا النقاط الثلاث".

وشعر ليفربول بالغضب من عدم احتساب ركلة الجزاء خاصة بعد احتساب مخالفة مشابهة ضده بسبب لمسة يد من جيمس ميلنر أمام روما لكن جو آلين لاعب وسط ستوك قال إنها كانت ستكون ظالمة لو احتسبها الحكم.

وأكد كلوب عدم وجود إصابات جديدة قبل مواجهة روما وقال "سنكون على استعداد يوم الأربعاء".

ويتأخر ستوك بثلاث نقاط عن منطقة الأمان قبل جولتين على النهاية لكن منافسيه سيلعبون في وقت لاحق يوم السبت.

المصدر : رويترز