دشنت سيدة مطلقة مصرية محطة إذاعية قبل ثماني سنوات أطلقت عليها إسم "مطلقات راديو". الإذاعة تهدف إلى نشر الوعي بشأن حقوق المطلقات والخدمات المحتملة التي تقدمها الدولة لهن.
مصريات مطلقات تدشن إذاعة "مطلقات راديو"
مصريات مطلقات تدشن إذاعة "مطلقات راديو"
فبعد أن عانت مصاعب اجتماعية وقانونية كبيرة لتنهي زواجها، قررت محاسن صابر السيدة المُطلقة مد يد العون لأخريات يتعرضن لذات التجربة المُرة.
من هنا أطلقت محاسن صابر إذاعة مطلقات راديو على الانترنت في العام 2010 في تحد للوصمة الاجتماعية المرتبطة بالطلاق.
الإذاعة، التي لا تهدف إلى الربح، تقدم برامجها من مقهى انترنت محلي في محافظة الشرقية بشمال مصر.
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ولا تقتصر الإذاعة على المطلقات وحدهن وإنما تقدم خدمات متنوعة وتلبي احتياجات أخريات بينهن متزوجات وآنسات، وذلك حسبما تقول مي علي شريكة محاسن في تقديم البرامج.
وتجذب الإذاعة التي تبث برامجها عبر الانترنت مساهمات نسائية من دول مختلفة مثل السعودية والسودان وإيطاليا وإسبانيا.
وتشير التقارير إلى ارتفاع معدلات الطلاق في مصر من حيث عدد السكان. ويقول الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن هناك نحو 200 ألف حالة طلاق سُجلت في عام 2015 بما يمثل زيادة تصل إلى 10 في المئة عن المسجلة في 2014.