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الولايات المتحدة الأمريكية

مركبة المريخ 2020 تتعرض إلى حادث

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مركبة المريخ 2020 تتعرض إلى حادث

تصور فني لمركبة المريخ 2020
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أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" عن تعرض الدرع الحراري لمركبة المريخ 2020 إلى حادث أثناء اختبار هيكلي هذا الشهر. وقالت ناسا ان الدرع الحراري تستخدم في مركبة مصممة خصيصا لإرسال مسبارا مزودا بست عجلات إلى كوكب المريخ في العام 2020 أصيبت بشرخ‭ ‬"غير متوقع" أثناء مما دفع ناسا لبناء بديل.

وأوضحت الوكالة الفضائية في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الخميس‭ ‬"هذا الوضع لن يؤثر على موعد الاستعداد لإطلاق المهمة المقررة في 17 يوليو/ تموز 2020"، مضيفة "هذا الشرخ حدث قرب الطرف الخارجي للدرع ويغطي محيط هذا الجزء".

وستضع هذه المهمة التي تبلغ تكلفتها ملياري دولار المسبار على كوكب المريخ حيث سينقب بين الصخور والتربة بحثا عن آثار حياة جرثومية سابقة. وستبحث المهمة أيضا في سبل دعم إرسال مركبة مأهولة لكوكب المريخ.

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ويعد توقيت الإطلاق أساسيا. ففي يوليو تموز وأغسطس/ آب 2010 سيكون موقعا الأرض والمريخ متسقين بطريقة تعني أن الحاجة للطاقة من أجل الوصول إلى الكوكب الأحمر ستكون أقل بالمقارنة مع أوقات أخرى.

وقالت ناسا إن حرارة الدرع في مركبة المريخ 2020 ستتجاوز 2100 درجة مئوية لدى تجاوز سرعة المركبة 19550 كيلومترا في الساعة نحو سطح المريخ.

الوكالات • رويترز