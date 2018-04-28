مركبة المريخ 2020 تتعرض إلى حادث

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" عن تعرض الدرع الحراري لمركبة المريخ 2020 إلى حادث أثناء اختبار هيكلي هذا الشهر. وقالت ناسا ان الدرع الحراري تستخدم في مركبة مصممة خصيصا لإرسال مسبارا مزودا بست عجلات إلى كوكب المريخ في العام 2020 أصيبت بشرخ "غير متوقع" أثناء مما دفع ناسا لبناء بديل.
وأوضحت الوكالة الفضائية في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الخميس "هذا الوضع لن يؤثر على موعد الاستعداد لإطلاق المهمة المقررة في 17 يوليو/ تموز 2020"، مضيفة "هذا الشرخ حدث قرب الطرف الخارجي للدرع ويغطي محيط هذا الجزء".
وستضع هذه المهمة التي تبلغ تكلفتها ملياري دولار المسبار على كوكب المريخ حيث سينقب بين الصخور والتربة بحثا عن آثار حياة جرثومية سابقة. وستبحث المهمة أيضا في سبل دعم إرسال مركبة مأهولة لكوكب المريخ.