شاهد: انهيار جليدي مبكر بالأنهار المتجمدة في الصين
يحقق العلماء الصينيون فيما إذا كان الانهيار الجليدي المبكر للأنهار الجليدية التي تحيط بمرتفعات غيلادينودونغ في منطقة نهر اليانغتسي يشير إلى تأثير لتغير المناخ.
ويأتي التحقيق ضمن فعاليات برنامج الاكاديمية الصينية للعلوم السنوي للحفاظ على النظام البيئي بمنبع نهر اليانغتسي بهضبة التبت.
وطبقاً لهي جياوبو، كبير ملاحظي برنامج الاكاديمية، من الممكن أن يشير الذوبان الجليدي المبكر إلى تأثير للتغير المناخي على الأنهار الجليدية بالمنطقة.
للمزيد:
شاهد: متاهة عملاقة من زهور الكانولا في مقاطعة الكارثة النووية باليابان