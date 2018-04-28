وصف التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية اجتماع القمة الذي عُقد بين الكوريتين يوم الجمعة بنقطة تحول مهمة في شبه الجزيرة الكورية.
إعلام بيونغ يانغ يشيد بقمة الكوريتين ويثني على الزعيم كيم
إعلام بيونغ يانغ يشيد بقمة الكوريتين ويثني على الزعيم كيم
وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية قد قالت إن اجتماع القمة سيكون "معلما بارزا جديدا" في تحقيق الازدهار المشترك ونقطة تحول لشبه الجزيرة الكورية.
وأعتبرت الوكالة ان إعلان بانمونغوم يمهد الطريق للمصالحة الوطنية والوحدة والسلام.
ونشرت الوكالة بشكل منفصل البيان المشترك الذي أعلنه رئيسا كوريا الشمالية كيم جونغ أون وكوريا الجنوبية مون جيه-إن يوم الجمعة بعد أول لقاء قمة بين الكوريتين منذ أكثر من عشر سنوات.
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وتعهد كيم ومون بالعمل من أجل نزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية.
وقالت الوكالة الرسمية في تقرير منفصل إن الزعيمين تبادلا وجهات النظر بشأن ضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية.
كيم يقنع رئيس كوريا الجنوبية بعبور الخط الفاصل
وأصبح كيم جونغ أون يوم الجمعة أول زعيم لكوريا الشمالية تطأ قدماه الجنوب منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 بعد أن صافح مون فوق حاجز خرساني قصير يرسم الحدود بين البلدين في المنطقة شديدة التحصين منزوعة السلاح.
وذكرت وكالة الانباء المركزية الكورية إن كيم أقنع رئيس كوريا الجنوبية في عبور الحاجز الخرسامي الفاصل بين الجارتين.
وفردت صحيفة رودونغ الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية الصفحات الاربع الاولى من إجمالي ست صفحات للحدث.