سلّط الإعلام الرسمي الكوري الشمالي الضوء على زيارة الرئيس كيم جونغ أون إلى كوريا الجنوبية، واصفاً إياها بالزيارة التاريخية التي ستغير وجه شبه الجزيرة الكورية للأبد.
شاهد: سجادة حمراء ومأدبة طعام وتبادل للنخب في زيارة كيم جونغ أون التاريخية للجنوب
شاهد: سجادة حمراء ومأدبة طعام وتبادل للنخب في زيارة كيم جونغ أون التاريخية للجنوب
وأعد التلفزيون الكوري الشمالي تقريراً مطولاً أظهر فيه عبور جونغ أون التاريخي للمنطقة الحدودية منزوعة السلاح بين البلدين بصحبة الرئيس الكوري الجنوبي مون-جاي إن.
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وقال التقرير إن الرئيسين ناقشا تحسين العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى نزع السلاح النووي من كافة أنحاء شبه الجزيرة الكورية بشطريها الشمالي والجنوبي.
كذلك أظهر التقرير مأدبة الطعام التي حضرها جونغ أون بصحبة سيدة كوريا الشمالية الأولى في ضيافة مون جاي-إن وقرينته.
وصافح جونغ أون عدداً من المسؤولين الشماليين والجنوبيين على سجادة حمراء قبل أن يودعه مون-جاي إن وقرينته بنهاية الزيارة الاستثنائية التي كانت محطاً لأنظار العالم أجمع.