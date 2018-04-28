نشرت هيئة الرياضة السعودية اعتذاراً رسمياً عما وصفته باللقطات غير محتشمة ظهرت خلال فعالية المصارعة الحرة للمحترفين التي استضافتها مدينة جدة يوم الجمعة لأول مرة في تاريخ المملكة.
السعودية تعتذر عن "لقطة غير محتشمة" لمصارعات في "رويال رامبل" جدة
السعودية تعتذر عن "لقطة غير محتشمة" لمصارعات في "رويال رامبل" جدة
وعلى الرغم من عدم مشاركة مصارعات إناث بالحدث، إلا أن بعض المشاهد لمصارعات محترفات ظهرت خلال فقرة ترويجية تخللت مهرجان "أعظم رويال رامبل" ما أثار استياء العديد من السعوديين المعارضين لظهور نساء بلباس المصارعة على شاشات قاعة الجوهرة بجدة.
وأعلنت الهيئة عبر بيان رسمي نشرته على موقع تويتر يوم السبت عن "رفضها لتلك الصور والتزامها باستبعاد كل ما يسئ أو يتعارض مع قيم المجتمع" السعودي.
مشاركة أربعة مصارعين من السعودية
واستضافت السعودية مهرجان "أعظم رويال رامبل" الذي شهد مشاركة نجوم اللعبة العالميين كجون سينا وتريبل إتش، بالإضافة إلى برون سترومان الذي حصد لقب الحدث وقام بتسليمه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل شيخ.
وشهد المهرجان تقديم أربعة مصارعين سعوديين نجحوا في اجتياز الاختبارات التي ستؤهلهم للمشاركة بفعاليات المصارعة العالمية الترفيهية المعروفة عالمياً باسم "دابليو دبليو إي - WWE".
العلم الإيراني
وظهرت خلال العرض بعض اللقطات المثيرة للجدل، كظهور مصارعين إيرانيين دخلا إلى حلبة الجوهرة حاملين لعلم بلادهما وهو ما أثار استياء الجمهور نظراً للعداوة السياسية بين السعودية وإيران.
كذلك انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً لأحد المصارعين المشاركين أثناء تعثره وسقوطه أسفل الحلبة خلال المهرجان.