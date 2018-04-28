مصارعو السومو يتنافسون في إبكاء الأطفال
على حلبة مصارعة رياضة السومو المقامة في أحد المعابد بطوكيو عرض المصارعون أطفالهم الرضع ضمن طقوس هذه الرياضة. هذا العرض يعتقد أنه يجلب الصحة الجيدة ويوقف الشر.
حوالي 160 طفلاً شاركوا في مراسم طقوس "بكاء السومو" بمعبد سينسوجي الذي يعود تاريخه إلى أربعة قرون مضت. المصارعون يقفون مثنى وهم يحملون أطفالهم ثم يتم إعطاء الأطفال للمصارعين الهواة الذين يقومون بدورهم بحركات رياضة السومو لتشجيع الأطفال على البكاء.
المناسبة فرصة كذلك لإلتقاط الصور التذكارية للأباء المصارعين وأطفالهم قبل ان تقوم لجنة التحكيم بإختيار الطفل الذي بكى بشدة وبصوت أعلى.