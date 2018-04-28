معرض أفضل الصور الصحفية لعام 2018
يحتضن مركز الإبداع هوب بياتو بالعاصمة البرتغالية لشبونة معرض الصورة العالمي في الفترة الممتدة من 27 أبريل/نيسان إلى 20 مايو/أيار 2018. المركز سيعرض الصور الصحفية الأكثر شهرة في العالم والتي ميزت العام 2017.
نسخة العام 2018 تعرض للجمهور الصور الفائزة في المسابقة الـ 61 للتصوير الصحفي العالمي السنوي، بما في ذلك أعمال المصور الفنزويلي رونالدو شميدت الذي فاز بالجائزة الأولى بصورة إلتقطها خلال الأزمة الفنزويلية. الصورة فازت باللقب من بين 80408 صورة أنتجها 5034 مصورًا من 126 دولة.