نادي الفجيرة الإماراتي يقيل ماردونا

أقال نادي الفجيرة الإماراتي لكرة القدم النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا من قيادة العارضة الفنية للنادي بعد فشله في قيادته نحو الصعود إلى الدرجة الأولى من الدوري الإماراتي.
ونشر نادي الفجيرة على موقعه في تويتر مباشرة بعد انتهاء المقابلة التي جمعته بنادي خورفكان بالتعادل تدوينة أعلن من خلالها إقالة الطاقم الفني للنادي.
وللمرة الثانية يقيل ناد إماراتي الأرجنتيني ديغو ماردونا البالغ من العمر 57 عاما الثانية من منصبه كمدرب بسبب فشله في قيادة الأندية الإمارتية نحو الفوز، حيث سبق وان اتخذ نادي الوصل نفس الإجراء في العام 2012.
من جهته أكد محامي مارادونا ماتياس مورلا ان قرار مغادرة أسطورة الكرة المستديرة نادي الفجيرة اتخذ ضمن "اتفاق متبادل" بين الطرفين، فيما أعلن مارادونا انه اشتاق إلى الأرجنتين ويرغب في العودة.
إقرأ أيضا على يورونيوز:
وكان مارادونا قد استلم تدريب نادي الفجيرة في مايو/أيار 2017، حيث كانت أهداف النادي الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الذي يطمح لتحقيقه منذ ستة مواسم.
نادي الفجيرة كان بحاجة إلى تحقيق الفوز أمام ضيفه نادي خورفكان في ختام المرحلة الـ 22 والأخيرة من دوري الدرجة الثانية للصعود إلى الدرجة الأولى، غير انه اكتفى بالتعادل وفسح مكانه إلى نادي بني ياس بعد فوزه على نادي العروبة بهدفين لصفر وتصدره الترتيب العام بـ 52 نقطة.
وسبق وأن تولى مارادونا تدريب منتخب الأرجنتين في الفترة بين عامي 2008 و2010، ليقال بعد انهزام ثقيل بأربعة أهداف مقابل صفر أمام ألمانيا في ربع نهائي مونديال جنوب إفريقيا 2010.