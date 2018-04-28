قال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة سترسل شحنتها الثانية من النفط، وهي الأكبر حتى الآن، إلى دولة الإمارات العربية في مايو أيار.
أمريكا ترسل شحنة ثانية هي الأكبر من النفط إلى الإمارات
أمريكا ترسل شحنة ثانية هي الأكبر من النفط إلى الإمارات
وأضاف المصدر أن موتيفا انتربرايزس استأجرت الناقلة (ساوث سي)، وهي من نوع سويزماكس، لشحن حوالي مليون برميل من المكثفات من ساحل الخليج الأمريكي إلى الرويس بدولة الإمارات، مع خيار لبيعها إلى الساحل الغربي للهند.
ووفقا للمصدر فإن موعد تحميل الشحنة من المرجح أن يكون العاشر من مايو أيار.
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وصدرت الولايات المتحدة 727 ألف برميل من النفط إلى دولة الإمارات في ديسمبر كانون الأول، في أول شحنة من نوعها، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
ورفعت الولايات المتحدة حظرا استمر 40 عاما على صادرات الخام في أواخر 2015، ومنذ ذلك الحين وصلت شحنات من النفط الأمريكي إلى أكثر من 20 دولة.
ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، سجلت الصادرات الأسبوعية من الخام الأمريكي مستوى قياسيا بلغ 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.
المصدر: رويترز