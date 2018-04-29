أشاد الأزهر بلاعب كرة القدم المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ودوره في نشر صورة إيجابية للدين الإسلامي في أوروبا.
الأزهر: تغني جماهير ليفربول بالإسلام يعبر عن انتصار الدين متمثلاً في محمد صلاح
الأزهر: تغني جماهير ليفربول بالإسلام يعبر عن انتصار الدين متمثلاً في محمد صلاح
وقال مرصد الأزهر في بيان له على موقع فيسبوك إن نجاحات صلاح الكبيرة مع ناديه، بالإضافة "لخلقه الحسن وإنسانيته المحضة" ساهمت في تحسين صورة الدين في وقت يُنظر فيه إلى الإسلام بريبة ويتم تناوله بصورة سلبية في الإعلام، بحسب وصف المرصد.
وأضاف البيان: "في الوقت الذي يتِم فيه تناول الإسلام بطريقة سيئة في الصحف البريطانية، كان يتغنى مشجعو نادي ليفربول بالإسلام من خلال أناشيد تعبر عن انتصار الدين متمثلًا في هذا اللاعب".
وأشار البيان إلى أغنية جماهير ليفربول الشهيرة لصلاح، وهي التي يعبر فيها المشجعون عن رغبتهم في زيارة المساجد والدخول في الإسلام إذا استمرالجناح المصري في تسجيل الأهداف لفريقهم.
كذلك يرى المرصد أن صلاح يعتبر مثالاً للسلوك الحسن الذي يجب أن يحتذي به الجميع.
ويقدم صلاح موسماً استثنائياً مع ليفربول منذ الانتقال إليه قادماً من روما الإيطالي الصيف الماضي.
وأحرز صلاح 43 هدفاً في جميع المسابقات المحلية والقارية مع ليفربول قبل انتهاء الموسم الكروي بعدة أسابيع كما يقود الفريق في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مما أهله للفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي.
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