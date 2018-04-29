مظاهرات تضامنية مع الرضيع المتوفي ألفي في ليفربول
تجمع المئات من المتعاطفين مع الطفل الرضيع البريطاني ألفي إيفانز الذي توفي بسبرينغفيلد بارك في ليفربول بجوار مستشفى ألدر للأطفال لمساندة عائلة الطفل.
المتظاهرون أطلقوا بالونات زرقاء وأرجوانية تضامنا مع العائلة في الساعة 14:51 بالضبط بعد 12 ساعة من إعلان وفاته رسميا.
وأعلن الوالدان كيت جيمس وتوم إيفانز عن وفاة ابنهما البالغ من العمر 23 شهراً على وسائل التواصل الاجتماعي ، قائلين إنهما "محبطان".
الطفل ألفي كان مصاباً بمرض انتكاسي نادر وظل في حالة تشبه الغيبوبة لأكثر من عام. وبعد سلسلة من القضايا أزال أطباء مستشفى ألدر هاي للأطفال في مدينة ليفربول أجهزة الإعاشة عنه يوم الاثنين الماضي رغم رفض الوالدين. وخالف الرضيع جميع التوقعات وظل يتنفس بشكل طبيعي، لكنّ والديه قالا إنه توفي في الساعات الأولى من صباح أمس السبت.