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شاهد: الأسد وعقيلته يظهران في شريط أثناء زيارتهما لمدرسة بدمشق

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شاهد: الأسد وعقيلته يظهران في شريط أثناء زيارتهما لمدرسة بدمشق

الرئيس السوري وعقيلته في زيارة لمدرسة بنات في المزة بدمشق
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المصدر: الرئاسة السورية
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بثت الرئاسة السورية شريط فيديو يظهر الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد وهما يقومان بزيارة إلى مدرسة بنات الشهداء الواقعة في منطقة المزة بدمشق.

وأظهر الفيديو تفاعل تلاميذ المدرسة مع بشار الأسد خلال هذه الزيارة فيما ورد في بيان الرئاسة أن زيارة الأسد تأتى ضمن الرعاية المستمرة لتفاصيل حياتهم بجوانبها كافة "ولأنهم كانوا وسيبقون من أهم الأولويات".

هذا وكثيرا ما يقوم بشار الأسد بجولات من هذا القبيل في مسع للتأكيد على شعبيته في سوريا.

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