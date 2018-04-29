قال مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جون بولتون، يوم الأحد إن الولايات المتحدة تضع نصب أعينها النموذج الليبي لنزع الأسلحة النووية وتسعى لتطبيقه في كوريا الشمالية.
مستشار ترامب للأمن القومي: نريد تطبيق التجربة الليبية في نزع أسلحة كوريا الشمالية
مستشار ترامب للأمن القومي: نريد تطبيق التجربة الليبية في نزع أسلحة كوريا الشمالية
وتوصلت ليبيا والولايات المتحدة عام 2003 لاتفاق بشأن تخلص الأولى من برنامجها النووي بعد سنوات طويلة من الحصار الاقتصادي على ليبيا على خلفية محاولاتها تطوير برنامج للأسلحة النووية.
وقال بولتون خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "لقد وضعنا نصب أعيننا نموذج ليبيا في الفترة بين 2003 و2004 ... سنرغب في اختبار كوريا الشمالية خلال أول اجتماع بهم للحصول على أدلة على أنها اتخذت هذا القرار الاستراتيجي (بالتخلي عن أسلحتها النووية)".
وأضاف إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حريص على عقد لقاء تاريخي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون، مضيفاً أن الاتفاق على مكان اللقاء يبقى الأمر الوحيد الحائل دون تأكيده.
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وأعلن جونغ أون مؤخراً أن بلاده ستتوقف عن إجراء تجارب نووية، كما أكد على سعيه لخلو شبة الجزيرة الكورية بشطريها الشمالي والجنوبي من السلاح النووي.
الاتفاق النووي الإيراني
وطبقاً لبولتون، لم يحدد ترامب بعد إذا ما كان سينسحب من اتفاق الأسلحة النووية المبرم مع إيران عام 2015 أم لا.
ويسعى ترامب إما للخروج من الاتفاقية التي طالما أعتبرها غير مجدية أو تغيير شروطها بشكل أساسي في الوقت الذي يسعى حلفاؤه في أوروبا للإبقاء عليها.
وتعتبر كل من روسيا والصين وألمانيا الاتفاقية الضمان الوحيد لعدم تطوير إيران لصواريخ نووية.