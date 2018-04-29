قالت صحيفة عكاظ السعودية إن حريقاً نشب يوم الأحد في أحد المراكز التجارية بحي الحمراء بمحافظة جدة.
اندلاع حريق بأحد المراكز التجارية بجدة
اندلاع حريق بأحد المراكز التجارية بجدة
وقالت الصحيفة نقلاً عن اللواء سالم المطرفي، مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إن فرق الإطفاء توجهت لموقع الحدث وتمكنت من السيطرة على نسبة كبيرة من الحريق.
وأضاف المطرفي لعكاظ أن قوات الحماية المدنية قامت بإخلاء عدد من المباني المجاورة للسوق التجاري خوفاً من انتشار النيران بالمناطق المتاخمة له.
وانتشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر انتشار ألسنة اللهب والدخان الكثيف الصادر من موقع الحريق.
ولازالت فرق الإطفاء تعمل حتى الآن من أجل التأكد من السيطرة الكاملة على الحريق.
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