شاهد: كيف انتهت رحلة سيّدة تقود سيارتها تحت تأثير الكحول

التقطت كاميرا مثبتة داخل سيارة لحظات قيادة صاحبتها الأخيرة، قبل أن تصطدم بسيارة مركونة إلى جانب الطريق. ونشر جهاز شرطة سوسيكس البريطانية الفيديو يوم أمس، الخميس.
وبدا واضحاً أن السائقة الثملة كانت تعاني في السيطرة على سيارتها إذ كانت الآلية تتأرجح يميناً ويساراً كأن ليس هناك من يتحكّم بالمقود. ولامست السيارة غير مرّة الشجيرات المزروعة على طرفيْ الطريق كما عبرت بأعجوبة بالقرب من الأشغال والحفريات كما يظهر الفيديو.
وقال بيان مكتب الشرطة في منطقة سوسيكس الشرقية الواقعة على بحر المانش، إن عناصر إحدى الدوريات قامت بإخراج السيدة، التي لم تُصب بأي أذى، من السيارة وأخضعتها لفحص الكحول على الفور.
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وتمّ سحب رخصة القيادة من السيدة لمدّة عامين كما أدينت بتهمتين أخرييْن وجهتا إليها، وهما القيادة بحالة ثمالة وعدم التوقف بعد أن اصطدمت في إحدى السيارات قبل الحادث الأخير الذي أوقف السيارة كلياً.
وأشارت الشرطة إلى أن السائقة تبلغ 41 سنة وهي تعمل كمدرسة محلية وأنها حكمت بالعمل لمئة وخمسين ساعة غير مدفوعة الأجر، ناهيك عن دفعها غرامة مالية.
وأوضحت الشرطة أنها نشرت الفيديو بهدف التحذير من خطورة القيادة في حالة السُكر.