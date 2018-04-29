البحث عن مشتبه به جديد في قضية اغتصاب فتاتين على يد مشاة البحرية الأمريكية

أعلنت السلطات الاميركية يوم الأحد أنها تبحث عن مشتبه به رابع صدر بحقه مذكرة اعتقال فيما يتعلق بالتحقيق في واقعة اغتصاب جماعي بمدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا.

ويأتي الإعلان بعد إلقاء القبض على ثلاثة من مشاة البحرية الأميركية وُجهت لهم اتهامات بنفس الواقعة.