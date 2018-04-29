البحث عن مشتبه به جديد في قضية اغتصاب فتاتين على يد مشاة البحرية الأمريكية

أعلنت السلطات الاميركية يوم الأحد أنها تبحث عن مشتبه به رابع صدر بحقه مذكرة اعتقال فيما يتعلق بالتحقيق في واقعة اغتصاب جماعي بمدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا.
ويأتي الإعلان بعد إلقاء القبض على ثلاثة من مشاة البحرية الأميركية وُجهت لهم اتهامات بنفس الواقعة.
وذكرت صحيفة (تايمز-بيكايون) أن طالبة جامعية وصديقتها قالتا إنهما تعرضتا للاغتصاب من أربعة رجال هذا الشهر في محل إقامة خارج الحرم الجامعي في نيو أورليانز بعد قضائهما وقتا خارج المنزل ليلا.
وأضافت الصحيفة أن الفتاتين غادرتا حانة مع رجل واحد وذهبا للمنزل في 15 أبريل نيسان ولدى وصولهم قام الرجل، الذي قالت الشرطة إنه يدعى أنطونيو لاندروم (18 عاما)، بدعوة ثلاثة رجال آخرين للمسكن.
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وقالت الشرطة إن الفتاتين زعمتا أن الرجال الأربعة اعتدوا عليهما جنسيا.
وقال مسؤولون إن ثلاثة من المتهمين الأربعة من مشاة البحرية واعتقلوا يومي الخميس والجمعة. ولاندروم من بين المعتقلين بالفعل.
وقال جاري شيتس المتحدث باسم شرطة نيو أورليانز إن مشاة البحرية سلموا المشتبه بهم الثلاثة للشرطة لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل عن القضية.
وقالت الشرطة السبت إن مذكرة اعتقال صدرت بحق مشتبه به رابع يدعى ماثيو فاريل (22 عاما) لا يزال هاربا.
ولم يتضح بعد إن كان فاريل أيضا من مشاة البحرية.
المصدر: رويترز