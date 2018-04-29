بعد عشرين عاما .. متحف فرنسي يكتشف أن نصف لوحاته مزورة

منذ 20 عاما عرض متحف تيرو الواقع بمنطقة ألن في جنوب فرنسا أعمالا للفنان إيتيان تيرو شاهدها الملايين من الزوار. ولم تشكك إدراة المتحف ولا الزوار في مصداقية هذه الأعمال الفنية. الخبر وقع كالصاعقة على سكان المدينة وإدارة المتحف حين اكتشف خبير في تاريخ الفن زار المتحف الفرنسي أن نصف اللوحات المعروضة مزروة.
85 لوحة معروضة في متحف تيرو بقيمة 160 ألف يورو على أنها أعمال الفنان الفرنسي إيتيان تيرو، ليست في الحقيقة كذلك.
على مدى 20 عاما قام متحف تيرو بالقرب من مدينة بربينيون بإقتناء أعمال الفنان المولود في العام 1857 في منطقة ألن ليكتشف منذ شهر فقط بأن معظمها مزوة وليست له.
الحقيقة كشفها خبير تاريخ الفن إيريك فوركادا الذي زار المتحف ولاحظ بعض الأشياء الغريبة في اللوحات المعروضة في المتحف. هذه الشكوك نقلها فوركادا إلى إدراة المتحف التي شكلت لجنة خبراء لمعاينة وفحص اللوحات. لجنة الخبراء توصلت بالإجماع إلى أن 82 لوحة ليست من أعمال الفنان إيتيان تيرو لأنها تصور مبان شيدت بعد وفاته.
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المتحف الذي رمم خلال الفترة الماضية وأعيد افتتاحه الجمعة أكد الخبر.
إيتيان تيرو، رسام ولد في العام 1857 وتوفي في العام 1922 في ألن، عاش في منطقة روسيون وكان من أعز أصدقاء الفنان هنري ماتيس.