وحش هوليوود يقول إن المجتمع "سيغفر له" بعد اتهامات بسلوك جنسي مشين

قال مقدم البرامج التلفزيونية والصحفي البريطاني بيرس مورجان إن‭ ‬منتج الأفلام الأمريكي هارفي واينستين، الذي اتهمته عشرات النساء بالسلوك الجنسي غير اللائق، يعتقد أن هوليوود ستغفر له في النهاية.

وبعد أن كان أحد أبرز الشخصيات في هوليوود اتهمت أكثر من 70 امرأة واينستين بسلوك جنسي غير لائق بما يشمل الاغتصاب ما دفع الكثيرين إلى اطلاق لقب وحش هوليوود عليه.

ونفى واينستين ممارسة الجنس قسرا مع أي امرأة.

وقال مورجان لمجلة (جي.كيو) إنه تحدث مع واينستين في عيادة كان قد طلب فيها العلاج.

وأضاف "تحدثت مع هارفي في عيادة في أريزونا لنحو الساعة. إنه يقاوم".

وقال "إنه شخصية مدهشة... أستاذ اختيار الممثلين يمثل للحساب أخيرا".

وأشار مورجان إلى أن بعض المزاعم لم تصبه بالدهشة. وقال "كان هذا هو النظام منذ أن وُجدت هوليوود".

وتابع "كانت بالوعة أخلاقية منذ العشرينات وفكرة أن هارفي واينستين هو الشرير الوحيد.. لا أظن".

وأضاف "انظروا إلى ميل جيبسون.. يظن هارفي أنه في النهاية سوف يغفر له".

وأثار جيبسون جدلا واسعا في 2006 بعد أن أسهب وهو ثمل في تصريحات معادية للسامية لدى احتجازه للقيادة وهو مخمور لكنه حظي مؤخرا بنجاحات وحصل على ترشيح لأفضل مخرج عن فيلم (هاكسو ريدج) في 2017.

وقال واينستين في بيان إنه تحدث مع مورجان العام الماضي.

وأضاف "لدي احترام كبير لبيرس مورجان وأقدره. خلال حواراتنا التي جرت في 2017 الفكرة الوحيدة التي عبرت عنها هي أن التركيز الآن وفي المستقبل سينصب على عائلتي".

وقال "لم أتحدث عن العمل أو هوليوود. أولويتي هي عائلتي".

وستنشر مجلة (جي.كيو) المقابلة الكاملة في الثالث من مايو أيار.

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المصدر: رويترز