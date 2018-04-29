قال قائد جماعية الحوثيين اليمنية عبد الملك الحوثي إن مقتل القيادي السياسي صالح الصمد على يد قوات التحالف التي تقودها السعودية لن يحدث انقسامات داخلية بالجماعة.
عبد الملك الحوثي: مقتل الصمد لن يثير انقسامات داخل صفوفنا
عبد الملك الحوثي: مقتل الصمد لن يثير انقسامات داخل صفوفنا
وتبنت السعودية مقتل عبد الصمد خلال غارة جوية على محافظة الجديدة باليمن يوم الخميس الماضي.
وتولي الصمد رئاسة المجلس السياسي الحوثي بينما يعكف عبد الملك الحوثي على قيادة الجناح العسكري للجماعة التي تتهمها الرياض بتلقي الأموال والعتاد العسكري من إيران.
وحضر الآلاف من مناصري الحوثيين جنازة الصمد يوم السبت بالعاصمة صنعاء، وهو الموقع الذي استهدفته قوات التحالف بعدة غارات جوية.
وتقود الرياض تحالفا عسكريا عربيا منذ سنة 2015 في اليمن، ضد المتمردين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق واسعة من البلاد، ومنذ شهر نوفمبر الماضي كثف الحوثيون إطلاق الصواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقد أدى النزاع في اليمن حتى الآن إلى سقوط 10 آلاف قتيل على الأقل وأكثر من 54 ألف جريح، وتسبب في أسوإ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، وقد أخذ هذا النزاع منعطف "حرب بالوكالة" بين العربية السعودية وإيران.