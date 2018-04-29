أعلن قصر الرئاسة الفرنسي (الإليزيه) يوم الأحد إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني حسن روحاني اتفقا على العمل سويا من أجل الحفاظ على الاتفاق الشامل بشأن نزع الأسلحة النووية الإيرانية.
اتفاق فرنسي-إيراني من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني
اتفاق فرنسي-إيراني من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني
وقال بيان الإليزيه إن الاتفاق جاء خلال محادثات هاتفية بين الرئيسين يوم الأحد.
وأفاد مكتب الرئيس الفرنسي بأن ماكرون اقترح أيضا خلال المحادثة التي استمرت لأكثر من ساعة توسيع المناقشات لتشمل "ثلاثة موضوعات إضافية لا غنى عنها" مشيرا إلى برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وأنشطة طهران النووية بعد 2025 و"الأزمات الإقليمية الرئيسية" في الشرق الأوسط.
ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعديل شروط الاتفاق الموقع عام 2015 أو الانسحاب منه، وهو ما تسعى الدول الأوروبية إلى تجنبه.
وتعتبر فرنسا وألمانيا وروسيا والصين الاتفاق القائم على أنه الضمان الوحيد لعد تطوير إيران لصواريخ نووية.
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المصدر: رويترز