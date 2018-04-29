قرر قاض لبناني اللجوء إلى أيات القرأن الكريم لتهذيب أخلاق موقوف متهم بالإساءة إلى الأديان السموية. قاضي محكمة جبل لبنان نديم الناشف أمر الجاني بحفظ آية من من "سورة مريم" لإخلاء سبيله. ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه في لبنان بحق متهمين في قضايا الإساءة للأديان.
قاض يأمر متهم بحفظ أيات من سورة مريم لإطلاق سراحه
قاض يأمر متهم بحفظ أيات من سورة مريم لإطلاق سراحه
القاضي منح المتهم إلى غاية الإثنين للمثول أمام المحكمة وقرأة الأية القرأنية من سورة مريم للتحقق من حفظها.
وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فإم المتهم قام بالإساءة إلى الأديان خلال خلاف نشب بين مجموعة من الشباب في منطقة "الرميلة" الواقعة بجبل لبنان. ولما عرض امام المحكمة اعتبر القاضي هذا التصرف جرمًا لأنه يثير الخلافات الطائفية في البلاد.
ووفقا للمادة 473 من قانون العقوبات اللبناني فان اهانة الاديان تعد بمثابة جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى عام.
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وويعد هذا الحكم القضائي الثاني من تنوعه في البلاد حيث سبق وأن ألزمت قاضية ثلاثة شبان اتهموا بإهانة السيدة مريم العذراء بحفظ أجزاء من سورة آل عمران، لإطلاق سراحهم.
قرار القاضية الذي وصف بـ "الحكيم" رحب به كثيرا في لبنان واعتبر أنه يهدف إلى التحسيس والتوعية بضرورة إحترام الأديان في بلد يجمع ما بين الأديان السموية الثلاثة ويضم عدة طوائف دينية.