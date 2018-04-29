الزعيم الكوري يعلن موعد إغلاق موقع التجارب النووية ويدعو خبراء أمريكيين للحضور

نقل مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن يوم الأحد عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله خلال اجتماعه مع مون إنه سيغلق موقع التجارب النووية في مايو أيار على مرأى من العالم الخارجي كله.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قبل اجتماع القمة إن بيونغ يانغ ستعلق فورا التجارب النووية والصاروخية وتلغي موقعها للتجارب النووية وستسعى بدلا من ذلك إلى تحقيق النمو الاقتصادي والسلام.

وقال البيت الأزرق إنه تأكيدا لهذا النبأ قال كيم لمون إنه سيدعو خبراء وصحفيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لضمان "شفافية" إغلاق المنشآت.

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إنهاء الحرب

ونقل يون يونغ-تشان مستشار مون الإعلامي عن الزعيم الكوري الشمالي قوله "ستعرف الولايات المتحدة، رغم عدائها المتأصل لكوريا الشمالية أنني بمجرد بدء محادثاتنا لن أكون الشخص الذي يستخدم أسلحة نووية ضد الجنوب أو الولايات المتحدة عبر المحيط الهادي".

وأضاف "ليس هناك ما يدعونا لامتلاك أسلحة نووية ونحن نعاني صعوبات، وذلك إذا قامت ثقة متبادلة مع الولايات المتحدة عبر اجتماعات متكررة من الآن فصاعدا وإذا كان هناك تعهد بإنهاء الحرب وعدم الاعتداء".

وقال كيم إن هناك نفقين آخرين أكبر "لا يزالان في حالة جيدة جدا" في موقع الاختبارات النووية غير النفق الذي قال خبراء إنه انهار بعد الانفجارات المتكررة مما يجعل الجزء الأكبر من الموقع عديم النفع.

وقال المستشار الإعلامي إن وعد كيم يظهر استعداده "الاستباقي والفعال" لقبول أن تصبح جهود التفتيش جزءا من عملية نزع السلاح النووي.

ولتسهيل التعاون عبر الحدود مستقبلا، تعهد كيم بإلغاء المنطقة الزمنية التي أعلنتها بيونغ يانغ عام 2015، وقال إن الشمال سيقدم ساعته 30 دقيقة ليتزامن توقيته مع توقيت كوريا الجنوبية.

وقال يون إن كيم أكد أيضا مجددا أنه لن يستخدم القوة العسكرية مع الجنوب وأشار إلى الحاجة لآلية مؤسسية لمنع التصعيد غير المقصود.

وكان علماء قد ذكروا في وقت سابق أن موقع التجارب ربما يكون قد تعرض لانهيار جزئي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتعهد زعيما كوريا الشمالية والجنوبية بالعمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية تماما من الأسلحة النووية واتفقا على ذلك كهدف مشترك.