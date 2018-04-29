25 ألف شخصا يشترون لوحة لبيكاسو تعرض بمتحف بجنيف

25 ألف مشتر للوحة فنية للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، هي أول مرة يجري فيها شراء عمل فني بارز كهذا من قبل مجموعة من المشترين عبر الإنترنت، ويعرضها حاليا متحف جنيف للفن الحديث والمعاصر.
وخلال 48 ساعة من عرضها، اشترى موقع "كوكا.دوت.سي.اتش" الإلكتروني اللوحة "موسكيتير بوست"، وكانت مقسمة إلى 40 ألف جزء ثمن كل منها 50 فرنكا سويسريا، وشارك في شرائها 25 ألفا من سكان سويسرا ليبلغ مجموع ثمنها مليوني فرنك.
وبحسب باسكال ماير مؤسس الموقع، فإن الفكرة الأساسية تتمثل في جعل الفن أكثر وصولا إلى الناس. حيث قال إن الفكرة في البداية جاءت من تساؤل حول السبب الذي يمنع مجتمعا شبكيا ما من شراء قطعة فنية، مضيفا أنه وبعد البحث وقع الاختيار على هذه اللوحة لبيكاسو.
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وقرر فريق العمل في الموقع الإلكتروني وضع جهاز تفاعلي حول اللوحة، يتيح لأي شخص يحب النظر إليها أن يرى قائمة بأسماء كل من شاركوا في شرائها. كما تتيح كاميرا مثبتة في موقع عرض الصورة للمتصلين بالموقع أن يطلعوا على الصورة ويشاهدوا من يزورونها في بث مباشر.
وأرسل الموقع أيضا بطاقة إلى المشترين، ليروا أسماءهم وهي تظهر إلى جانب اللوحة مصحوبة بعبارة شكر.
جان مارك ساردي أحد المشاركين في شراء اللوحة قال إن شعورا غريبا يخالجه، فالمرء لا يكون متاحا له شراء لوحة لبيكاسو كل يوم، والأكثر غرابة هو أنك تراها على الحقيقة، مستطردا أن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها لوحة حقيقية لبيكاسو، وهو ما يمنحه شعورا بالفخر.
هذه اللوحة ستبقى معروضة في متحف جنيف لستة أشهر، ليجري نقلها بعد ذلك إلى آخر. وإذا ما رغبت غالبية المشترين في بيعها مرة أخرى، سيبيعها الموقع ويرد كل الأنصبة للمشترين، وتوضع جميع الأرباح في مؤسسة خيرية.