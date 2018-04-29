25 ألف شخص يشترون لوحة لبيكاسو تعرض بمتحف بجنيف

25 ألف مشتر للوحة فنية للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، هي أول مرة يجري فيها شراء عمل فني بارز كهذا من قبل مجموعة من المشترين عبر الإنترنت، ويعرضها حاليا متحف جنيف للفن الحديث والمعاصر.

وخلال 48 ساعة من عرضها، اشترى موقع "كوكا.دوت.سي.اتش" الإلكتروني اللوحة "موسكيتير بوست"، وكانت مقسمة إلى 40 ألف جزء ثمن كل منها 50 فرنكا سويسريا، وشارك في شرائها 25 ألفا من سكان سويسرا ليبلغ مجموع ثمنها مليوني فرنك.

وبحسب باسكال ماير مؤسس الموقع، فإن الفكرة الأساسية تتمثل في جعل الفن أكثر وصولا إلى الناس. حيث قال إن الفكرة في البداية جاءت من تساؤل حول السبب الذي يمنع مجتمعا شبكيا ما من شراء قطعة فنية، مضيفا أنه وبعد البحث وقع الاختيار على هذه اللوحة لبيكاسو.