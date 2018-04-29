قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الأحد إن الرئيس دونالد ترامب لطالما كان واضحاً بشأن ما اسماه عيوب الاتفاق النووي الشامل مع إيران.
بومبيو من إسرائيل: اما تغيير الاتفاق النووي مع إيران أو الانسحاب منه
بومبيو من إسرائيل: اما تغيير الاتفاق النووي مع إيران أو الانسحاب منه
وجاءت تصريحات بومبيو عقب لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب التي وصلها يوم الأحد قادماً من العاصمة السعودية الرياض.
وأضاف بومبيو في تعليقات أدلى بها عقب لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد طلب الرئيس (ترامب) من الإدارة محاولة إصلاح الاتفاق، وإذا لم نتمكن من إصلاحه فسينسحب الرئيس منه. الأمر بهذه البساطة".
هيمنة إيرانية
كذلك أعرب بومبيو يوم الأحد عن قلق بلاده مما وصفه بطموح إيران للهيمنة على الشرق الأوسط.
وأضاف بومبيو: "لا نزال قلقين بشدة جراء التصعيد الخطير للتهديدات الإيرانية تجاه إسرائيل والمنطقة".
ويقوم بومبيو بجولة شرق أوسطية جرى ترتيبها على عجل وسط توقعات بقرارات وشيكة تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني ومراجعة لدور الولايات المتحدة في سوريا.
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