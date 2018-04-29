قال الكرملين الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقد بلغ نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن، باستعداد موسكو لتيسير التعاون بين الكوريتين. وأضاف الكريملين إن بوتين قد إتصل هاتفيا بمون وأكد ان روسيا مستعدة لتقديم المساعدة فى إطار مشروعات ثلاثية متعلقة بالبنية التحتية والطاقة فى شبه الجزيرة الكورية.
بوتين يعلق على التقارب بين الكوريتين
بوتين يعلق على التقارب بين الكوريتين
وفي وقت سابق أشاد الكرملين بالقمة والمحادثات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، معتبرا أنها "أخبار إيجابية جدا".
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البابا فرنسيس يحيي التقارب بين الكوريتين
ومن الفاتيكان، حيا البابا فرانسيس خلالة قداس الأحد التقارب بين الكوريتين بقوله "أرافق بصلاتي النتيجة الإيجابية للقمة بين الكوريتين التي عقدت الجمعة والالتزام الشجاع الذي اتخذه زعماء البلدين لتحقيق طريق الحوار الصادق من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".
هذا وقال مسؤولون في سيول الأحد إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يعتزم دعوة خبراء وصحفيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عندما تغلق بلاده موقعها للاختبارات النووية في مايو/ أيار المقبل، في حين سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع بيونغ يانغ لنزع السلاح النووي بالكامل قبل اجتماعه المرتقب مع كيم.