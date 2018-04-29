قالت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، يوم الأحد إنها عينت خمسة أعضاء جدد بمجلس الإدارة من بيهم امرأة في منصب تنفيذي وذلك في خطوة تاريخية للسعودية ولصناعة النفط حيث يندر شغل النساء لمناصب تنفيذية.
للمرة الأولى السعودية تعين إمراة في مجلس إدارة أكبر شركة نفط بالعالم
للمرة الأولى السعودية تعين إمراة في مجلس إدارة أكبر شركة نفط بالعالم
تتزامن التعيينات مع خطط الحكومة السعودية لطرح حوالي خمسة بالمئة من أرامكو للاكتتاب العام في وقت لاحق من السنة الحالية أو أوائل 2019.
وعُين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أعضاء بمجلس إدارة أرامكو.
وتنضم إليهم لين لافرتي إلسنهانز، رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية السابقة لشركة سونوكو الأمريكية لتكرير النفط من 2008 إلى 2012.
كانت إلسنهانز على قائمة فوربس للنساء الأكثر نفوذا في العالم للعام 2008. وقبل عملها في سونوكو، شغلت منصب نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع العالمي لدى رويال داتش شل حيث عملت لأكثر من 28 عاما.
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وانضمت أيضا إلى مجلس إدارة بيكر هيوز من 2012 إلى يوليو تموز 2017 وتشغل مقعدا بمجلس إدارة جلاكسو سميثكلاين.
وسينضم الأعضاء الخمسة الجدد بمجلس إدارة أرامكو إلى ستة أعضاء عائدين من بينهم وزير الطاقة خالد الفالح الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة أرامكو وأمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة التي تديرها الدولة.
وتصدر تعيينات مجلس الإدارة المؤلف من 11 عضوا عن مجلس الوزراء السعودي.
والأعضاء المغادرون للمجلس هم ماجد المنيف، المستشار بالديوان الملكي السعودي، وخالد السلطان، مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبيتر وويكي، المدير الإداري السابق بالبنك الدولي والنائب السابق لرئيس مؤسسة التمويل الدولية.
المصدر: رويترز