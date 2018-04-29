لكل طائرة حركتها في سماء الصين
في سماء الصين تواصلت العروض المذهلة لأفضل الطيارين في العالم بعد ثلاثة أيام من معرض تشنغتشو الجوي في مقاطعة خنان.
وقام بعرض الأحد الثلاثي أنبو من ليتوانيا والأخوين ياكوفليفس من بريطانيا. ويعرف فريق "أنبو" باسم "الفريق الرئاسي"كذلك نسبة لقائده رولانداس باكساس، رئيس ليتوانيا الأسبق في الفترة ما بين 2003 إلى عام 2004.
ويعتبر رولانداس باكساس كذلك عضو سابق في فرق الطيران الوطنية السوفيتية والليتوانية.
طيارو الفريق حلقوا بشكل مبدع من خلال ممرات مدهشة بسرعة عالية تجاوزت 300 كيلومتر في الساعة، تخللتها بعض التقاطعات بمسافة مترين فقط بين الطائرات.
وجمع هذا المهرجان 233 مركبة طيران في أكثر من 80 نوعًا .